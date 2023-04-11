غوتيريش يدعو إلى دعم دولي كثيف للصومال

المصدر: أ ف ب

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى دعم دولي كثيف للصومال.

ودق غوتيريش، اليوم، ناقوس الخطر، خلال زيارة لهذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي الذي يشهد جفافاً غير مسبوق.

وقال، لدى زيارته مدينة بيدوا (جنوب غرب)، إن ما تواجهه الصومال من جفاف ناجم بجزء كبير منه عن التغيّر المناخي، يخلق ظروفاً مثالية (لأزمة)، ويتطلّب دعماً كبيراً من المجتمع الدولي.

وتفقّد غوتيريش مخيّماً للنازحين يؤوي ضحايا الجفاف في منطقة تعد من الأكثر تضرراً من المجاعة.

ولدى وصوله إلى العاصمة مقديشو في زيارة تضامنية، أوضح أن زيارته ترمي إلى «دق ناقوس الخطر» بشأن الأوضاع في البلاد، وحض المجتمع الدولي على التحرّك.

ورحّب الرئيس الصومالي بزيارة غوتيريش «التي تؤكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بدعم خططنا لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد».

وتأتي زيارة غوتيريش في وقت تعاني فيه البلاد جفافاً كارثياً أوصل الكثيرين إلى شفير المجاعة، وكان سبق أن زار الصومال في مارس 2017.

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