السماح بتنقل المتدربين ببرامج الإقامة والزمالة بين منشآت التدريب في الدولة

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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أعلنت الجهات الصحية الرسمية في الدولة عن تسهيل إجراءات تدريب وتنقل المتدربين ببرامج الإقامة والزمالة بين منشآت التدريب المعتمدة على مستوى الدولة بحيث يسمح للمتدربين التدرب لفترة في منشأة تدريبية أخرى تابعة لجهة صحية مختلفة دون الحاجة لإصدار ترخيص مهني جديد من الجهة الصحية في تلك الإمارة.

وبين تعميم أصدرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن مدة التدريب ضمن المنشأة التدريبية في الجهة الصحية الأخرى تكون 3 أشهر خلال السنة الأكاديمية الواحدة قابلة للتمديد مدة مماثلة بناءً على طلب من الجهة المسؤولة عن برنامج التدريب وعدم التدريب في منشأة تدريبية تابعة لجهة صحية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة المسؤول المؤسسي وإدارة الموارد البشرية في كلتا المنشأتين التدريبيتين.

وتوفر الجهات الصحية تخصص المتدرب في برامج الإقامة والزمالة ضمن المنشأة التدريبية في الجهة الصحية الأخرى، كما توفر تأميناً ضد الأخطاء الطبية ساري الصلاحية يغطي المتدرب خلال فترة التدريب في المنشأة التدريبية التابعة للإمارة الثانية وفق أحكام التشريعات السارية بهذا الشأن.

ولا تنطبق شروط التعميم على متدربي برامج الإقامة في السنة التدريبية الأولى، كما لا يشمل التعميم المتدربين في برامج الامتياز من الأطباء وأطباء الأسنان ولا تطبق أي رسوم مالية على أي من الجهات والمنشآت التدريبية عند تقديم هذه الخدمة.

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