محمد بن راشد: هدفنا ترسيخ الإمارات عاصمة للخير والعطاء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم اجتماع مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مؤكداً سموه أن أعمال المؤسسة في 2022 وصلت لأكثر من 100 دولة، وبلغ حجم إنفاقها 1.4 مليار درهم، واستفاد من مبادراتها 102 مليون شخص.

وقال سموه في حسابه على تويتر "ترأست اليوم اجتماع مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية … وصلت أعمال المؤسسة في 2022 لأكثر من 100 دولة وبلغ حجم انفاقها 1.4 مليار درهم .. واستفاد من مبادراتها 102 مليون شخص .. كل الشكر لفريق العمل .. والشكر موصول لأكثر من 150 ألف من المتطوعين الذين يعملون معنا .. هدفنا بناء أفضل نموذج مستدام للعمل الإنساني .. وترسيخ الإمارات عاصمة للخير والعطاء .. والله الموفق أولاً وأخيراً".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز