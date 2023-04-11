راشد الكوس: يوم زايد للعمل الإنساني عهد لمواصلة نهج العطاء والخير

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكد راشد محمد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني هو تخليد لذكرى قائد عظيم أثرت مآثره خزائن العمل الإنساني في شتى بقاع الأرض، وعهدٌ بمواصلة نهج العطاء والخير الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وسارت على نهجه دولة الإمارات وشعبها المعطاء؛ لتغدو رائدة في العمل الإنساني على مستوى العالم.

وقال راشد الكوس: «نجدِّد في هذا اليوم تمسُّكنا بالإرث الذي تركه لنا زايد الخير من قيم إنسانية نبيلة وأخلاق رفيعة جعلت محبته باقية في قلوبنا وقلب كل من وصلته أيادي زايد المعطاءة في شتى أنحاء العالم. كما يشكّل هذا اليوم مناسبة للتعبير عن فخرنا بالمبادرات الإنسانية الرائدة التي دأبت دولة الإمارات على إطلاقها، مواصلةً لمسيرة الخير التي بدأها زايد العطاء وتحقيق الأهداف الإنسانية التي رسمها من أجل نشر الأمل والسعادة والعلم والثقافة في كل مكان».

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