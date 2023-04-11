طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياَ

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 18:07 والمد الثاني عند الساعة 04:32 والجزر الأول عند الساعة 11:19والجزر الثاني عند الساعة 21:49.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الاول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 20:27

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 21 80 20

دبي 35 22 70 15

الشارقة 34 22 80 15

عجمان 30 21 70 20

أم القيوين 32 22 75 20

رأس الخيمة 36 20 80 20

الفجيرة 30 24 75 30

العـين 35 24 80 20

ليوا 37 22 85 25

الرويس 37 23 70 15

السلع 36 22 75 15

دلـمـا 32 24 90 40

طنب الكبرى 35 20 90 25

طنب الصغرى 35 20 90 25

أبو موسى 35 20 90 25.

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