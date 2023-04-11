"دبي الرقمية" تدعم "وقف المليار وجبة" بتسهيل التبرع عبر تطبيق "دبي الآن"

المصدر: وام

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توظف هيئة دبي الرقمية حلولها المتقدمة في دعم حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وفي هذا السياق، أتاحت الهيئة استقبال المساهمات في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن"، بشكل مباشر وسهل ومن دون أي اقتطاعات أو حواجز افتراضية أو تقنية، وذلك من خلال بوابة "سداد دبي" المتوفرة على مدار الساعة.

وتعتبر هيئة دبي الرقمية شريكاً استراتيجياً لحملة "وقف المليار وجبة"، حيث تعمل على توفير البنية التحتية الرقمية الملائمة للتبرع عبر الموقع الإلكتروني للحملة.

ويأتي ذلك في سياق الدور الاستراتيجي للهيئة في قيادة التحول الرقمي بما في ذلك توفير حلول وخدمات رقمية تسهم في تمكين وتسهيل مشاركة أفراد المجتمع في الأعمال الإنسانية والخيرية بأسلوب سهل ومبتكر.

وتستهدف الحملة، التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: " إن حملة "المليار وجبة" هي تجسيد لثقافة إماراتية قائمة على الخير والعطاء رسخها قادتنا وشيوخنا، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من ممارساتنا الحياتية، ونحن في دبي الرقمية سعداء بأن نكون شركاء استراتيجيين في هذه المبادرة، وأن نواكب الحملة من خلال توفير الحلول الرقمية التي تسهّل عمليات المشاركة والمساهمة في التبرعات للأفراد والمؤسسات بعامة. إن رقمنة أعمال الخير تصب في استراتيجيتنا الهادفة إلى ترسيخ أسلوب الحياة الرقمي وتدعيم أسس الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز سعادة المجتمع وجودة الحياة انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة".

وبفضل إمكانية التبرع الرقمي التي أتاحتها «دبي الرقمية» أصبحت المشاركة في حملة "وقف المليار وجبة" عملية سهلة وسلسة، وتتم بالطريقة التي يرغبها المتعامل، من خلال بوابة التبرعات عبر تطبيق «دبي الآن»، حيث تظهر أمام المتعامل صفحة تتيح المساهمة في الحملة، وما عليه سوى اختيار المبلغ الذي يود المساهمة به، ومن ثم فإن نظام الدفع الإلكتروني يتولى معالجة إجراءات هذه التبرعات، تحت إشراف حكومة دبي.

وتتعاون "دبي الرقمية" مع حملة "وقف المليار وجبة" لتسهيل مساهمات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال، الأمر الذي يسرع وصول الدعم لمستحقيه من خلال إتاحة التبرعات عبر الموقع الإلكتروني للحملة وتطبيق "دبي الآن" من أي مكان وفي أي زمان.

كما تتيح "دبي الرقمية" خدمة الدفع عبر موقع المبادرة من خلال بوابة "سداد دبي" أمام جميع المستخدمين، إلى جانب إتاحة صلاحية الدخول لفريق عمل المبادرة إلى الموقع الخاص بإدارة المعاملات، بشكل يسمح لهم تتبعها واستخراج التقارير اللازمة والتعرف على الإحصاءات اللحظية، ليتم كل ذلك بأقل وقت وجهد، الأمر الذي يسهم في استدامة واستمرارية هذا الدعم وتطوره مستقبلاً نحو الأفضل.

وتحرص "دبي الرقمية" على الاستفادة من التقنيات الصاعدة والناشئة والجديدة والمبتكرة وتعزيز الطابع الشخصي لهذه التقنيات والخدمات، لتجعلها أكثر سلاسة وكفاءة وتأثيراً، كما في دعمها التقني لتسهيل آليات التبرع والمساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" وتحقيق تكامل الخدمات المالية والإلكترونية والرقمية الذكية التي توظفها لاستقبال مشاركات المساهمين.

وتسهل "دبي الرقمية" عملية تبرع المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال لحملة "وقف المليار وجبة" من خلال توفير قناة للتبرعات عبر تطبيق "دبي الآن"، كما توفر الحملة أربع قنوات أخرى هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae . فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e".

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