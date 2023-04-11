سعود المعلا يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2023 بشأن نقل وتعيين الأمين العام للمجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين.

ونص المرسوم على أن ينقل السيد حميد راشد حميد الشامسي من منصب مدير عام دائرة بلدية أم القيوين إلى منصب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر بالجريدة الرسمية.

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