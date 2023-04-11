النيادي يشارك في دراسة تهدف إلى تطوير دواء لعلاج السكري

المصدر: البيان

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يشارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في دراسة MALETH على متن محطة الفضاء الدولية.

وتهدف هذه الدراسة التي تضم مركز محمد بن راشد للفضاء، وجهات عالمية إلى تطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، حيث سيستفيد منه الملايين من المصابين.

رائد الفضاء سلطان النيادي يشارك في دراسة MALETH على متن محطة الفضاء الدولية. وتهدف هذه الدراسة التي تضم مركز محمد بن راشد للفضاء، وجهات عالمية إلى تطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، حيث سيستفيد منه الملايين من المصابين.@MBRSpaceCentre@Astro_Alneyadi pic.twitter.com/28tQNdKrUP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 11, 2023

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