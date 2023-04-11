مسؤولون: زايد جعل الإمارات مثالاً يحتذى في العمل الخيري عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد وزراء ومسؤولون أن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه جعل دولة الإمارات قدوة ومثالاً يحتذى به في العمل الخيري والإنساني بين دول العالم أجمع.

جاء ذلك في كلمات بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان قائداً استثنائياً، بحكمته وإنسانيته. وقال معاليه في تغريدة عبر «تويتر»، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «نستذكر اليوم القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ونحتفي برؤيته وعزيمته في بناء الاتحاد، ومسيرة التنمية المباركة، كان، رحمه الله، قائداً استثنائياً بحكمته وإنسانيته، وسنظل نعتز بإرثه، وننهل منه للمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله».

كما أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة يحتفون بمناسبة وطنية سنوية وهي «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 من شهر رمضان، ويوافق ذكرى رحيل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين خلالها مسيرة ونهج الأب المؤسس في ترسيخ ثقافة العطاء على مدى أكثر من 50 عاماً، ومستلهمين قيم الخير والبذل والعطاء التي زرعها في نفوس أبناء دولة الإمارات، حتى أصبح العمل الخيري والإنساني منهجاً وسلوكاً حضارياً حملت رايته قادة الدولة وتبناه أبناؤها على أكمل وجه، مما جعل دولة الإمارات قدوة ومثالاً يحتذى به في العمل الخيري والإنساني بين دول العالم أجمع.

وأضاف معاليه: ونحن في وزارة المالية، نجدد عهدنا بمواصلة السير بخطى ثابتة على نهج زايد الخير في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة من خلال وضع الخطط الاستراتيجية وإطلاق المبادرات النوعية التي تعزز من مكانة دولة الإمارات وترفع اسمها عالياً في مجال العمل الإنساني والتنموي.

أيضا أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يعتبر مناسبة مهمة نستحضر فيها المسيرة الملهمة لمؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، هذه المسيرة المليئة بالإنجازات في شتى مجالات الحياة وإيمانه المطلق بقدرات أبناء هذا الوطن واهتمامه ببناء الإنسان باعتباره العنصر الفاعل في تقدم المجتمعات.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: لقد حرص الوالد المؤسس طيب الله ثراه على مد جسور المحبة والبذل والعطاء الإنساني فعلى مدى سنوات اقترن اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالعطاء، والسعي لتقديم العون لكل محتاج بصرف النظر عن الدين أو العرق مستهدفاً في ذلك أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للتسامح والإخاء وتعزيز قيم التعايش والتآخي بين البشر.

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