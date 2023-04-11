«كهرباء دبي» تدعو الجمهور لمتابعة البث المباشر لإطلاق «ديوا سات 2»

المصدر: دبي - البيان

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دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور لمتابعة البث المباشر لإطلاق قمرها الاصطناعي النانوي الثاني «ديوا سات 2» من طراز (6U) لتطبيقات الاستشعار عن بعد اليوم الثلاثاء، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم إطلاق القمر الاصطناعي النانوي على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

تم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات 2» في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة «نانو أفيونيكس» (NanoAvionics) في ليتوانيا. ويتميز بكاميرا عالية الدقة (4.7 أمتار) ستستخدم لمهام مراقبة الأرض. وتوفر الكاميرا عالية التباين تصويراً مستمراً في 7 نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كيلومتر. كما يتضمن القمر الاصطناعي الجديد أجهزة خاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

سيسهم القمر الاصطناعي الجديد في تحسين ورفع كفاءة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في الهيئة عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات من خلال توقع حالة الطقس ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته، ومراقبة خطوط نقل الكهرباء وكشف تسربات المياه والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية، بما يعزز من عمليات الهيئة.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي (www.dewa.gov.ae) أو الموقع الإلكتروني لشركة «سبيس إكس» https:/‏/‏www.youtube.com/‏@SpaceX

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