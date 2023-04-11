عبد الله بن زايد ووزير خارجية جنوب السودان يبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي- وام

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بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ودينق داو دينق وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف لجمهورية جنوب السودان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تنميتها وتطويرها.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، أمس، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، دينق داو دينق، حيث جرى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات لجنوب السودان، وكل ما يحقق تطلعات شعبه إلى السلام والاستقرار والتنمية.

حرص

وأشار سموه إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجنوب السودان، والحرص على استثمار الفرص المتاحة لتنمية شراكاتهما في القطاعات كافة.

من جانبه، أعرب دينق داو دينق عن تقديره لدعم دولة الإمارات لبلاده، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على تنمية أطر التعاون الثنائي على الصعد كافة. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل توسيع مجالات التعاون والشراكة، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة، التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما تناولت مباحثات سموه ونظيره المالطي، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تنمية التعاون الثنائي على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى استثمار الفرص المتاحة لتطوير آفاق التعاون في ملف مكافحة التغير المناخي، خاصة مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، العام الجاري.

نقاش

وناقش الوزيران التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، كما تبادلا وجهات النظر تجاه المستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة إيان بورغ، وأكد على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ومالطا، والحرص على تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

من جانبه، أعرب وزير خارجية مالطا، عن تطلع بلاده إلى تطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات. كما أشاد بالإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات على مختلف الأصعدة، ومكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقب اللقاء، وقّع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في مالطا، على 3 مذكرات تفاهم بين البلدين، وهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون البحرية، ومذكرة تفاهم في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة.

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