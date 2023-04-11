عمار النعيمي يكرم رعاة فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»

المصدر: عجمان - وام

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كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية الراعية للدورة 17 من فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، وذلك باستراحة سموه في منطقة الصفيا بعجمان.

واستعرضت اللجنة المنظمة في بداية الحفل الختامي لفعاليات الدورة 17 لعام 1444 فيلماً تسجيلياً، وثق فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، تخلله فقرات ومقتطفات من برنامج الفعاليات، التي وضع لها جدول زمني على مدار شهر رمضان الفضيل.

وتوجهت مريم المعمري رئيسة اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» في كلمتها بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لهذه الفعاليات الروحانية. وأشارت المعمري إلى أن فعاليات هذا العام شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من قبل المواطنين والمقيمين في الإمارات، حيث حرص جمهور غفير على الحضور والصلاة خلف 28 قارئاً من النخبة المختارة من مشاهير القراء من داخل الدولة وخارجها، فيما بلغ عدد المصلين أكثر من 250 ألف مُصلٍ، كما وصل عدد المحاضرات الدينية إلى 33 محاضرة.

وأعربت مريم المعمري عن امتنانها لشركاء النجاح من الرعاة، الذين أسهموا في دعم الفعاليات، كما أثنت على المتطوعين وتفانيهم في العمل التنظيمي على مدار الشهر، بالإضافة لدور الإعلام والإعلاميين في تغطية الفعاليات على أكمل وجه.

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