حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية مالطا

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور إيان بورغ، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوزير والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين رأس الخيمة وجمهورية مالطا، بما يخدم المصالح المشتركة على مختلف الصعد. وأشاد سموه بروابط الصداقة المتميزة وعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، وكذلك أطر الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين.

تعزيز

من جانبه أكد الدكتور إيان بورغ أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات، وإمارة رأس الخيمة، مشيداً بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز