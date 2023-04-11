تشكيل جديد لمجلس شباب رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أعلن المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب عن التشكيل الجديد لمجلس شباب رأس الخيمة للدورة السادسة 2023-2025 والذي يضم في عضويته سبعة أعضاء بخلفيات متنوعة تسهم في رفد المجلس بما يحتاج إليه من تنوع وخبرات أكاديمية ومهنية تسهم في تعزيز إسهامات الشباب في الإمارة.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب: «تحظى دولة الإمارات بمكانة ريادية في مجال تمكين الشباب والاستثمار في طاقاته، وتمضي دولتنا بنهجٍ استراتيجي وتنافسي للوصول إلى الريادة العالمية في مختلف القطاعات، واليوم نهدف ومن خلال مجالس الشباب في مختلف إمارات الدولة للاستمرار في دعمهم وإعداد أجيال جديدة ومؤهلة لديها القدرة على الإبداع والابتكار، والمساهمة بفعالية في مسيرة البناء والتنمية لتحقيق طموحات الدولة في مختلف القطاعات».

استراتيجيات

من جانبه قال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة: منذ انطلاقة مسيرة التمكين الشبابي في دولة الإمارات، ونحن نرى الدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة لترجمة استراتيجيات العمل الشبابي إلى واقع يبرز قدرات الشباب.

صدارة

وأكد أن استثمار الدولة بشبابها ورهانها على دورهم التنموي، يعكس الرؤية الاستراتيجية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة، ونحن نستشرف المستقبل ونخوض تحديات صوغ سيناريوهات الصدارة العالمية، والتنافسية الحضارية، وبناء جودة حياة راقية للإنسان الإماراتي في مسيرتنا نحو المئوية.

وأضاف الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة: إنه باكتمال طرفي معادلة التمكين الشبابي ونضوج تجربة المشاركة الشبابية، وارتفاع مستوى الوعي بالمسؤوليات، وتنامي حجم التوقعات المجتمعية من هذه الشريحة الحيوية، نأمل تدشين مرحلة جديدة من العمل الشبابي قوامها تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة.

ويضم التشكيل الشاب الإماراتي ناصر محمد البلوشي، من مواليد عام 1991، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في تخصّص العلوم في الإدارة من جامعة عجمان، وشارك في أكثر من 30 دورة تدريبية. ويشغل منصب مدير محطة خدمة تابعة لشركة أدنوك للتوزيع، وهو عضو في مجلس شباب الشركة.

شهادات

كما يضم التشكيل الجديد، الشابة اليازية سالم العلي، من مواليد عام 1993، وهي تحمل درجة علمية في تخصّص العلوم السياسية الدولية وتخصّص فرعي في القيادة والمجتمع من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وشهادة الدبلوم في العلاقات الدبلوماسية والدولية، ومدرب دولي ومحلي معتمد، كما شاركت في دورة تدريبية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وحصلت على شهادة ودرع المتطوع المتميز للقمة العالمية للحكومات 2018. وتشغل العلي منصب أخصائي أمانة عامة في مكتب النائب العام بدائرة النيابة العامّة في رأس الخيمة، كما أنها تطوعت في العديد من الفعاليات التي أسهمت في تطوير مهاراتها، ومنها: القمّة العالمية للحكومات 2018، وإكسبو 2020 دبي، وملتقى أبوظبي الاستراتيجي، ومنتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات.

قيادات شابة

وانضمت أيضاً رحمة علي محمد الكمالي، من مواليد عام 1992، إلى التشكيل الجديد لمجلس رأس الخيمة للشباب، وهي خريجة برنامج الكفاءات الحكومية بتقدير امتياز، وتشغل منصب استشاري المشاريع في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، كما أنها مدرّب وقائد في مؤسسة الإمارات للشباب. وحصلت الكمالي على شهادة مدرب معتمد من هيئة المعرفة بدبي والمؤسسة الاتحادية للشباب، ووزارة الاقتصاد في ريادة الأعمال، كما أنها متطوع للاستجابة لحالات الطوارئ (ساند).

ومن الأعضاء الجدد، مريم أمير أحمد الشحي، مواليد عام 1993، وهي حاصلة على درجة الماجستير في تخصّص إدارة المشاريع الهندسية بامتياز، وتحمل شهادة الدبلوم في فنّ كتابة السياسات والتشريعات الحكومية من الأمانة العامّة لمجلس الوزراء - الدفعة الأولى.

مبادرات

وتشغل مريم أمير أحمد الشحي منصب مدير قسم التميز والتطوير في مكتب حكومة دبي للإعلام، كما عملت سابقاً مهندس صناعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعدد من المشاريع والمبادرات لتحقيق النمو في القطاع الصناعي، ودعم الصناعة المحلية من خلال البحث والتحليل، ومنها سياسة الإمارات للصناعات المستقبلية، ومشروع 300 مليار، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وخطة الـ50 عاماً للقطاع الصناعي، واستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ومنصّة الإمارات تصنع، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة ولائحته التنفيذية، وخطة التعافي الاقتصادي، وتخفيض رسوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسياسة منح الإعفاءات الجمركية وغيرها.

إسعاد المتعاملين

ويضم المجلس الجديد، إسماعيل حميد المنصوري، من مواليد عام 1989، وهو حاصل على درجة الماجستير في تخصّص إدارة الأعمال، والبكالوريوس في تخصّص الإعلام، ويشغل أخصائي اتصال إعلامي وإدارة قنوات التواصل الاجتماعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية. كما انضمت للتشكيل الجديد، الشابة عائشة علي الخنبولي الشحي، من مواليد عام 1990، وهي تحمل شهادة الدبلوم في إسعاد المتعاملين - الدفعة الخامسة من وزارة الداخلية عام 2020، وخاضت العديد من الدورات التدريبية والورش المتخصّصة المتعلقة بالابتكار المؤسسي، وخدمة العملاء، وكاريزما الشخصية، والإبداع والتميز، وتحمل ضغوط العمل، والتخطيط والتنمية البشرية.

وتشغل منصب إداري سعادة المتعاملين في دائرة البلدية برأس الخيمة، كما أنها حائزة جائزة صقر للتميز الحكومي (أداء فائق التميز)، والعديد من شهادات الشكر والتقدير، ومنها، الموظف المميز في بلدية رأس الخيمة عام 2019، وموظف فائق التميز على مستوى البلدية عام 2017، والمساهمة في تقديم اقتراحات مبتكرة، وشهادة للمساهمة في فتح أكثر عدد معاملات في النصف الأول من عام 2019. ومن ضمن الأعضاء الجدد، منى حسن الشحي، مواليد عام 1993، وهي تشغل منصب مقيّم مهني في وزارة التربية والتعليم.

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