سيف بن زايد: بنى وطناً منهجه الإنسانية

المصدر: (دبي- البيان)

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نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فيديو عبر حسابه في «تويتر»، تضمن بعض أقوال المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «الإنسان القادر يجب أنه يعمل بقدر مقدرته، وإذا ما يقدر معذور.. لذلك، إن الإنسان يعطيه الخالق عز وجل أكثر عما هو يحتاج. ليش يعطيه أكثر عن ما هو يحتاج؟ يعطيه لأجل إنه يقضي حاجة الناس».

وأشار الفيديو إلى اقتران اسم الشيخ زايد بالخير، وذكره بالعطاء، فقد بنى وطناً منهجه الإنسانية، وتخليداً لإرثه، تحتفي دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان في كل عام، ذكرى وفاة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ففي هذا اليوم من كل عام، يجدد الأبناء القادة العهد على مواصلة الدرب، ومد يد العون لكل محتاج، ومن خلفهم الشعب وأجيال المستقبل.

ويظهر في الفيديو طفلان من الإمارات، سلطان البادي وغاية الأحبابي، وهما متعددا المواهب، حيث تحدثا عن فضل الشيخ زايد، ومرحلة تأسيس الإمارات، وكيف تربى أبناء الدولة على قيم الخير والعطاء.

كما تضمن الفيديو الذي نشره سموه، مقاطع من أعمال الشيخ زايد الإنسانية، لمختلف مناطق العالم، وأشار إلى نهجه الذي استمر عليه الأبناء، فباتت دولة الإمارات رمز العطاء والكرم، من خلال فصول خير زايد، التي لم ولن تنتهي، وسيبقى الأب والمؤسس والقائد والإنسان، وسيظل الرجل الذي وعد ووفى.

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