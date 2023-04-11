أحمد بن سعيد: كرّس حياته لبناء دولة مزدهرة

المصدر: (دبي - البيان)

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عبّر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن فخره بنشر رسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الإلهام والتفاني والعمل الإنساني. وأضاف أن المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كرّس حياته لبناء دولة مزدهرة.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «كرّس المغفور له الشيخ زايد حياته لبناء دولة مزدهرة، لكن أياديه البيضاء امتدت عبر العالم لكل المحتاجين بغض النظر عن أعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم.. ونحن نستذكر في هذا اليوم الإرث العظيم لراعي مسيرة الاتحاد، الذي خطّ نهجاً سارت عليه دولتنا رمزاً للعطاء، ونفخر بنشر رسالته في الإلهام والتفاني والعمل الإنساني».

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