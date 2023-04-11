«دبي الخيرية» تحفر بئراً ارتوازية في الصومال وتبني دار أيتام بالهند

المصدر: دبي- البيان

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تحيي جمعية دبي الخيرية يوم زايد للعمل الإنساني بتنفيذ مشروعين ضمن مشاريعها الإنسانية والتنموية المستدامة في كل من الصومال والهند، بتكلفة إجمالية 216 ألف درهم تخليداً لذكرى وعطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولأعماله الخيرية ومبادراته الإنسانية، التي عم نفعها القاصي والداني.

ويتضمن المشروعان حفر بئر ارتوازية في الصومال، بقيمة 81500 درهم، وبناء دار أيتام في الهند، بتكلفة 134500 درهم.

وأكد خالد العلماء أمين السر العام حرص «دبي الخيرية» على تبني وتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية في هذه المناسبة من كل عام، تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الكثير من بلدان العالم، تخليداً لسيرته ومسيرته الخيرية والإنسانية، التي جعلت منه، رحمه الله، رمزاً للخير والعطاء والتكافل الإنساني، لافتاً إلى أن الجمعية ستزيد من هذه المشاريع في البلدين المذكورين إذا ما تلقت تبرعات إضافية من المحسنين، أو إذا ما تكفل أي متبرع بأحد المشروعين على نفقته الخاصة.

وقال العلماء: إن الأيتام لهم نصيب كبير من برامج ودعم جمعية دبي الخيرية منذ تأسيسها، ويحظون برعاية واهتمام من لدن الجمعية وشركائها وأصحاب الأيادي البيضاء، لما للعناية بهذه الشريحة المجتمعية أجر وثواب عند الله يتسابق إليها كل محب لله ولرسوله وللفوز بالخير العظيم.

وذكر العلماء أن المشروع يشمل بناء دار أيتام من الطابوق بالسقف المسلح، مساحتها 175 متراً مربعاً تتسع لـ 24 يتيماً، ومكونة من غرفتي نوم وقاعة دراسية وغرفة إدارة وحمامين ومطبخ ومستودع وغرف حارس.

المشروع الثاني

وعن تفاصيل المشروع الثاني قال أمين السر العام: «مشروعنا الثاني في يوم زايد للعمل الإنساني هو حفر بئر ارتوازية، بعمق 400 متر، يكفي لسد حاجة 500 شخص ممن يعانون شحاً أو ندرة في مياه الشرب والزراعة والسقاية، كما يتضمن المشروع توفير مضخة كهربائية وخزان ماء 2000 لتر، ومولد كهربائي، وبناء غرفة من الطابوق، فيما يبلغ العمر الافتراضي للبئر 10 سنوات».

واكد العلماء أهمية مشاريع توفير مياه الشرب والزراعة وسقاية الدواب والماشية في المناطق، التي تفتقر إلى المياه النظيفة أو إلى مصادر المياه مثل الأنهار والسدود، في وقت دعا فيه المتبرعين إلى التفاعل مع هذه المشروع، لتوفير تكلفة تنفيذه قبل دخول الصيف واشتداد حرارة الطقس وحدوث أزمة مياه. وذكر أن «دبي الخيرية» تستقبل تبرعات المحسنين لهذين المشروعين، من خلال وسائل التبرع الاعتيادية المعلن عنها في أكثر من مناسبة، إضافة إلى برنامج «دروب العطاء» الخاص بالجمعية، والذي يبث يومياً على إذاعة نور دبي من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصراً، لحشد الدعم للمشاريع الرمضانية، التي يتم الإعلان عنها يوماً بيوم.

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