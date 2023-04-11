مليون درهم إيرادات «درهم الخير» 2022

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي، عن أن إيرادات مبادرة «درهم الخير»، للعام الماضي 2022، بلغت نحو مليون درهم.

وقالت الدائرة، في مناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الموافق لـ 19 رمضان، إنها خصصت جانباً من إيرادات «درهم الخير»، لدعم متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، في وقت سابق من هذا العام، وذلك من خلال المبادرات الإغاثية التي تنظمها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

مساهمة

وقدّمت الدائرة إلى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، مبلغاً قدره 136,000 درهم من إيرادات درهم الخير لهذا العام، للمساهمة في دعم متضرري الزلزال المدمّر، الذي ضرب جنوبيّ تركيا وشمالي سوريا، في السادس من فبراير الماضي، موقعاً عشرات آلاف القتلى والمصابين، وخسائر مادية هائلة، وذلك في خطوة استثنائية عاجلة، عقب وقوع الكارثة.

آثار

وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، إن يوم زايد للعمل الإنساني، الموافق لـ 19 رمضان من كل عام، مناسبة تتجسّد آثارها بلسماً في الوجدان العالمي، مؤكداً أن روح الخير المتقدة بالقِيم الإنسانية للشيخ زايد، رحمه الله «تدفعنا باستمرار نحو السير في شتّى طرق العمل الخيري».

وأضاف: «بالرغم من أن إيرادات مبادرة درهم الخير، منذ إطلاقها في عام 2017، تُوجَّه في عدد من أوجه المساعدات الإنسانية داخل الدولة، فقد استشعرنا أهمية الوقوف مع إخواننا المنكوبين في الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا قبل نحو شهرين، فقررنا حينها بشكل استثنائي، وعلى الفور، تخصيص مبلغ من ريع المبادرة، لدعم الجهود الإغاثية التي سارعت دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، إلى إطلاقها لتقديم العون لمتضرري الزلزال وإغاثتهم».

بدوره، أعرب جمال حامد المرّي المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، عن شكره للمتبرعين الذين يسهمون في دعم «درهم الخير»، قائلاً إن جانباً من إيرادات المبادرة، ذهب دعماً لمؤسسة تراحم الخيرية. وأوضح أن «بوسع المتعاملين مع الجهات الحكومية ممّن يسدّدون رسوم المعاملات الحكومية عبر بوابة «سداد دبي»، وتطبيق «دبي الآن»، التبرّع بمبلغ مالي قبل إنهاء عملية السداد».

تبرع

وتقوم مبادرة «درهم الخير»، على إتاحة مجال التبرّع أمام المتعاملين مع حكومة دبي، عبر بوابة «سداد دبي» على الويب، وتطبيق «دبي الآن»، وذلك بالتعاون مع دائرة دبي الذكية. ويمكن للمتعاملين مع الجهات الحكومية ممّن يسدّدون رسوم المعاملات الحكومية وغير الحكومية، عبر بوابة «سداد دبي»، وتطبيق «دبي الآن»، التبرّع بمبلغ مالي قبل الانتهاء من عملية السداد.

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