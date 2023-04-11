«إرادة للعلاج والتأهيل» و«دبي للإعلام» يطلقان «مسموح 4»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي ومؤسسة دبي للإعلام النسخة الرابعة من البرنامج التلفزيوني «مسموح»، وذلك استمراراً للنجاح الذي حققه البرنامج في المواسم الثلاثة الماضية، ويتناول البرنامج قصصاً واقعية لنجاح أصحاب الإرادة المتعافين من مرض الإدمان والذين استفادوا من خدمات العلاج والتأهيل والتدريب التي يقدمها المركز.

كما يعرض البرنامج الخدمات الاستثنائية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة لمركز إرادة.

ويهدف البرنامج إلى التخفيف من الوصمة المجتمعية التي يعاني منها مرضى الإدمان، والتوعية بكيفية التعامل الصحيح معهم، ويضع التحديات أمام صنَّاع القرار، ويسعى أيضاً إلى تسليط الضوء على الجهات الخيرية، والتي قدمت تبرعات سخية لهذه الفئة والتي كان له الأثر البالغ في استدامة التعافي.

جهود

وأكد الدكتور عبدالله الأنصاري مُعدّ ومقدم البرنامج أنَّ النسخة الرابعة أكثر تشويقاً، من خلال مشاركة عدد كبير من المتعافين والمتعافيات، وعدد من مديري العموم والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في مختلف الجهات التي تقدم خدمتها لهذه الفئة، ومنها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، والتي فتحت أبوابها أمام كاميرات «مسموح» لتغطية الجهود الاستثنائية المقدمة للنزلاء في قضايا المخدرات والتعاون بين المؤسسة العقابية وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التعاون الذي أسهم في العفو عن النزلاء الخاضعين لبرنامج حفظ القرآن الكريم.

يذكر أيضاً أن البرنامج تلقى الدعم من كل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية.

وتناولت النسخة الرابعة دور النيابة العامة، ومكاتب المحاماة والجهات الخيرية المتبرعة وعلى رأسها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والجهات الخيرية المرخصة في الإمارة، ولم يغفل البرنامج سعي المركز للحصول على الاعتمادات الدولية والعالمية وتدريب الكوادر الوطنية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية.

دعم

ويشجع البرنامج الجهات الحكومية والخاصة على تقديم الدعم الممكن لهذه الفئة سواء في مجال التدريب أو الدمج أو التمكين ويعرض لقصص واقعية لبعض المرضى الذين حصلوا على فرصة لإثبات الذات وهزيمة مرض الإدمان. وسخرت مؤسسة دبي للإعلام كافة الإمكانات والمعدات لتغطية هذه الجهود الاستثنائية في وقت قصير ليحظى المشاهد بفرصة للدخول للعالم المجهول، عالم المخدرات، ويتعرف على الأضرار البالغة التي يحدثها هذا المرض .

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