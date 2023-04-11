75 % خفض وقت المسح الطبوغرافي لطرق الإمارات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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حققت الحلول الذكية التي تنتهجها وزارة الطاقة والبنية التحتية نتائج متقدمة في كافة مشروعاتها، ومن بينها استخدام تقنية طائرات الدرون في مشروعات المسح الجغرافي، التي وفرت نحو 75% من الوقت، فضلاً عن دقة المعلومات المتوفرة من خلالها فيما يخص حساب كميات المواد المستخدمة، بينما استفادت الوزارة من هذه الحلول في تنفيذ مشاريع حماية المنحدرات الصخرية في مختلف الطرق والمسارات الجبلية.

منحدرات صخرية

ويهدف هذا المشروع إلى استخدام تقنية التصوير بطائرات الدرون للمسح الطبوغرافي للطرق الاتحادية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تتميز بتضاريسها الجبلية وطرقها، التي يتم التعامل خلالها مع القطوعات الصخرية في هذه المناطق، فيما من جهتها تحرص الوزارة على تعزيز منظومة الابتكار، وترسيخاً لذلك أطلقت الدورة الأولى من جائزة البحث والابتكار 2022 – 2023، كمسرع لتقديم حلول ملموسة ورائدة ومبتكرة للتحديات في كافة قطاعات الطاقة، المياه، البنية التحتية، النقل والإسكان.

جائزة الابتكار

وتدعم الجائزة تحقيق أهداف الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتكشف الجائزة عن أبرز وأحدث الابتكارات والأبحاث والمشاريع التطبيقية، وكذلك الفرص المستقبلية التي من شأنها دعم معالجة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات الطاقة، المياه، البنية التحتية، النقل والإسكان مما له الأثر المباشر على تعزيز جودة الحياة والرفاهية، فيما يتوازى ذلك مع التوجهات المستقبلية والرؤى السديدة للقيادة الرشيدة، التي نجحت في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للإبداع والابتكار والتقاء الأفكار النوعية القادرة على مواكبة الإنجازات التي حققتها الدولة، وبناء الطاقات البشرية، وجذب المشاريع الريادية واستقطاب المواهب.

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