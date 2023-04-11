مجلس مديري مراكز الشرطة يوزع 280 ألف وجبة ضمن مبادرة «تكاتف»

المصدر: دبي ـ البيان

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قال العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، مدير مجلس مديري مراكز الشرطة بالنيابة، إن المجلس بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجمعيات الخيرية، قام بتوزيع 280 ألف وجبة في النصف الأول من شهر رمضان المبارك على سائقي السيارات ومستخدمي الطريق قُبيل أذان المغرب، وذلك ضمن مبادرة «تكاتف» التي ينفذها المجلس بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية والتسامح والإخاء بين فئات المجتمع كافة، وتعزيز القيادة الآمنة على الطرق حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

وأكد العميد ماجد السويدي أن شرطة دبي مُمثلة في مجلس مديري مراكز الشرطة حريصة على مد جسور التعاون الدائم مع الجهات الخيرية، وتعزيز التعاون المشترك معها في المشاريع والمبادرات الإنسانية، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في العمل على إسعاد المجتمع، مبيناً أن مجلس مديري مراكز الشرطة يقوم بتوزيع وجبات الإفطار في 18 موقعاً بشكل يومي بدعم ومساندة 458 متطوعاً من الذكور والإناث.

وأضاف العميد السويدي، أن مبادرة «تكاتف» تُعد من المبادرات المهمة التي ينفذها مجلس مديري مراكز الشرطة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، لتوزيع وجبات الإفطار، وهي تجسد القيم الإماراتية النبيلة وترسخ ثقافة الخير .

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