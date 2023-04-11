«الجليلة» تمنح «ماريوت» جائزة «كريستال الأمل»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت «مؤسسة الجليلة» - العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمعنية بدعم الابتكار الطبي - «ماريوت الدولية» العالمية جائزة «كريستال الأمل»؛ تكريماً لجهودها وشراكتها طويلة الأمد ودعمها لرسالة المؤسسة.

ومنذ انطلاق مسيرة التعاون بين الجانبين في عام 2015 نجحت «ماريوت الدولية» في جمع تبرعات فاقت قيمتها 11 مليون درهم، ما يجعلها أكبر مساهمة تقدمها أي سلسلة ضيافة للمؤسسة حتى الآن. وانسجاماً مع رؤية مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية للنهوض بالخدمات الصحية للسكان؛ تعمل «مؤسسة الجليلة» مع شركائها على إحداث تأثيرات إيجابية في حياة الناس والمساهمة بصياغة مستقبل الصحة بشكل عام، فيما يعد دعم الجهود الخيرية جزءاً أساسياً من تحقيق رسالة العطاء في المؤسسة.

وتعد «الطريق إلى التوعية» حملة سنوية أطلقتها «ماريوت الدولية» لجمع التبرعات، حيث أحدثت منذ إطلاقها في عام 2008 تأثيرات قيّمة في حياة الأطفال في المنطقة، حيث يشارك الموظفون كل عام في فعاليات تبرع ترفد الجهود الخيرية التي تقدمها المنظمات والمؤسسات ذات الصلة في المنطقة لتحسين حياة المرضى من الأطفال.

تعاون

وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: حملة «الطريق إلى التوعية» مثال واضح على دور التعاون والمبادرات الإبداعية في تحقيق عائدات خيرية مستدامة، ونحن مؤسسة خيرية تسعى لإحداث تأثيرات إيجابية دائمة اعتماداً على ما نجمعه من تبرعات، وقد أثبتت ماريوت الدولية مكانتها كداعم ثابت لجهودنا وكشريك في رؤيتنا القائمة على بذل الجهود لتحسين حياة الناس المحتاجين، ومع دعمهم المستمر نحن قادرون معاً على إحداث فرق كبير في المجتمعات التي نعمل فيها.

التزام

من جانبه، عبر سانديب واليا الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشرق الأوسط لدى «ماريوت الدولية»، عن الفخر بهذا التعاون الوثيق مع «مؤسسة الجليلة»، والذي يؤكد على الالتزام التام بدعم المجتمعات، مثمنا الدور المحوري الذي تؤديه المؤسسة في الارتقاء بجودة حياة الناس؛ وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه «ماريوت الدولية» إلى «مؤسسة الجليلة» يأتي في إطار نظامها للاستدامة والتأثير الاجتماعي «Serve360» وهو «نظام فعل الخير في الاتجاهات كافة» والذي يبين منهجية الشركة في إحداث التأثيرات الإيجابية المستدامة في أي مكان تمارس فيه أعمالها.

وقالت بام ويلبي رئيسة مجلس أعمال ماريوت في الإمارات: منذ عام 2015 يقدم مجلس أعمال ماريوت وشركاؤنا الدعم للبرامج التي تطرحها مؤسسة الجليلة عبر مجموعة من أنشطة جمع التبرعات، ومن بينها حملة «الطريق إلى التوعية» الداعمة لعلاج المرضى، معربة عن الفخر بالجهود التي يبذلها أكثر من 16 ألف شخص من العاملين لدى جميع فروع ماريوت لإحداث تأثير إيجابي في حياة النساء والأطفال في دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز