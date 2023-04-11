إطلاق الدورة 4 لجائزة التميز الاجتماعي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة جائزة التميز الاجتماعي في دورتها الرابعة، تحت شعار «اليوم للغد»، بهدف تعزيز ونشر ثقافة العمل والإبداع الاجتماعي، باعتباره جزءاً من ثقافة دولة الإمارات، ورفع مستوى الوعي بالقضايا والتحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى تفعيل التعاون وتعزيز المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات للنهوض بالتنمية الاجتماعية.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن الحدث فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجالات متنوعة من العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة، مما يعكس التزام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية من خلال تقدير وتكريم المتميزين في مجالات العمل الاجتماعي وتحفيزهم على مواصلة جهودهم لصنع مجتمع متماسك ومزدهر.

تنافس

وأشار إلى أن الجائزة تستهدف إذكاء روح التنافس الإيجابي لخدمة المجتمع، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول القضايا والتحديات الاجتماعية والبيئية الحيوية، وتفعيل علاقات التعاون وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات للارتقاء بالتنمية الاجتماعية، لافتا إلى أن فئات الجائزة تشمل مجموعة متنوعة من المجالات.

وأضاف: يتم استلام الأعمال المشاركة حتى نهاية سبتمبر 2023، ومن المقرر تقييم تلك الأعمال خلال شهر أكتوبر 2023، أما حفل تكريم الفائزين، فينتظر أن يُقام في نوفمبر 2023.

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