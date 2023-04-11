الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم "الثلاثاء" إلى يوم "السبت" على النحو التالي:
الثلاثاء
الطقس: رطب على المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي – مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: صحو إلى غائم جزئي – مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية تمتد على بعض المناطق الداخلية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس: مغبر إلى غائم جزئي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً نهاراً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الجمعة
الطقس: صحو إلى غائم جزئي – مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية – انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ غرباً.
الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب صباحاً خاصة على السواحل والمناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.