الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم "الثلاثاء" إلى يوم "السبت" على النحو التالي:

الثلاثاء

الطقس: رطب على المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي – مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية تمتد على بعض المناطق الداخلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: مغبر إلى غائم جزئي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية – انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ غرباً.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً خاصة على السواحل والمناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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