قيادات إعلامية إماراتية: قادرون على مواكبة الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنياته

المصدر: البيان

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أكد الإعلاميون المشاركون في منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثامنة والتي نظمها اليوم (الاثنين) نادي دبي للصحافة، قدرة المؤسسات والكوادر المحلية الإعلامية على اللحاق بركب التطور وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتين إلى الحاجة إلى تدريب الكوادر الإعلامية ضمن مختلف قطاعات الإعلام على استخدام تلك التقنيات كل في مجال تخصصه، ومؤكدين على أهمية التركيز على الأجيال القادمة وإكسابها تلك التقنيات إلى جانب تدريب الكوادر الإعلامية الحالية.

وفي سؤال لمعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وعضو المجلس الاستشاري لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتحدث الرئيسي للمنتدى، حول سوق العمل الإعلامي واعتماده على المهارات أكثر من المعلومة في المستقبل، أكد معاليه أن إنتاج المحتوى الجيد كان بحاجة إلى التواصل مع المتلقي، وتوفير المنصات الناقلة للرسالة، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لذلك، لكننا اليوم بحاجة إلى الإبداع والقدرة على التعامل مع منصات التواصل الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بالشكل الذي يضمن إنتاج محتوى متميز وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال.

كما أكد معاليه إمكانية التعاون مع مجلس دبي للإعلام ومختلف المؤسسات الإعلامية لعقد ورش تدريبية لتثقيف وإعداد الكوادر الإعلامية على تنوع تخصصاتها على كيفية التوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم المحتوى الإعلامي المحلي والارتقاء بتنافسيته وفق المعايير الجديدة التي تشكلت في ضوء التطور التقني السريع الذي يشهده العالم.

وكشف معاليه عن إطلاق دليل جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة حول أهم منصات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها والاستفادة منها في إعداد المحتوى الإعلامي وتطويره.

جاهزية المدن الإعلامية

وحول مدى جاهزة المدن الإعلامية الإماراتية وبنيتها التحتية لمواكبة التطورات التكنولوجية أكد سعادة مالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة "تيكوم" عضو مجلس دبي للإعلام، أن إمارة دبي وفرت قبل سنوات البيئة المناسبة والبنية التحتية للشركات الإعلامية التي تتخذ من دبي مقراً لها، مشيراً إلى أن نسبة النمو في عدد الشركات خلال العام 2022 فاقت 7%، مشيراً إلى أن أغلب تلك الشركات تعمل في المجالات التكنولوجية والتقنية، وهو ما يمثل أربعة أضعاف الشركات العاملة في القطاعات الأخرى.

من جانبه أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام " شمس "، أن تطوير قطاع الإعلام بحاجة إلى زيادة الجرعة المعرفية لدى الأجيال الجديدة، من خلال إدراج معارف الذكاء الاصطناعي ومجالاته في المناهج التعليمية، وأشار سعادته إلى أهمية تزويد الكوادر الإماراتية العاملة ضمن قطاع الإعلام بتلك المهارات التي ستسهم بلا شك في تطوير الأداء الإعلامي في المستقبل، كما أكد سعادته توفير مدينة الشارقة للإعلام " شمس " لكافة المقومات والعوامل التي تضمن استقطاب وزيادة عدد الشركات المنضمة إليها.

نموذج عربي

وأكدت سعادة منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أهمية تأهيل الكوادر الإعلامية العاملة في قطاع الإعلام على استخدام أحدث التقنيات ومواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلعب دوراً رائداً في هذا المجال، وتقود الحراك العربي في الفضاء الرقمي، وتقدم نموذجاً عربياً لتطوير قطاع الإعلام وتوفير التدريب اللازم للعاملين ضمن روافده المختلفة.

وأشارت سعادتها إلى جهود دولة الإمارات في مجال استشراف المستقبل من خلال إطلاق مبادرة المليون مبرمج، والتي كان لها عظيم الأثر في تخريج أجيال جديدة تسهم في تفعيل عملية التطوير الرقمي وتسريع وتيرتها على الصعيد العربي بصفة عامة، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تعميم الفائدة وتأكيد المواكبة العربية للمستجدات التقنية سريعة التطور في العالم الرقمي.

وخلال "منتدى الإعلام الإماراتي"، أكد رؤساء تحرير الصحف المحلية أهمية زيادة المحتوى العربي على باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي، وأهمية تدريب الكوادر العاملة في الصحف المحلية على استخدام تلك التقنيات، وضرورة مواكبة هذا التطور، والتأكيد على قضية المصداقية التي باتت على المحك بسبب انتشار ظاهرة نشر المحتوى المضلل وغير الموثوق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويشكل منتدى الإعلام الإماراتي فرصة لمناقشة أبرز التطورات المرتبطة بأهم القضايا والموضوعات التي تشغل الإعلام، وذلك من خلال استضافة نخبة من المتحدثين المتخصصين في مختلف المجالات الحيوية لإلقاء الضوء على جوانب مهمة من تلك القضايا بما يعين الإعلام على تكوين فهم أعمق وأكثر شمولية لها، وتحديد أفضل أساليب تناولها ومعالجتها بأسلوب مهني سليم.

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