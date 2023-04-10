عبد الله بن زايد ووزير خارجية مالطا يوقعان 3 مذكرات تفاهم

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيان بورغ، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا.

وتم، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل توسيع مجالات التعاون والشراكة وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما تناولت مباحثات سموه ونظيره المالطي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تنمية التعاون الثنائي على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى استثمار الفرص المتاحة لتطوير آفاق التعاون في ملف مكافحة التغير المناخي، خاصة مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام الجاري.

وناقش الوزيران التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، كما تبادلا وجهات النظر تجاه المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة إيان بورغ، وأكد العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ومالطا والحرص على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

من جانبه، أعرب وزير خارجية مالطا عن تطلع بلاده إلى تطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

كما أشاد بالإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات على مختلف الصعد، ومكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقب اللقاء، وقَّع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإيان بورغ، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في مالطا، على 3 مذكرات تفاهم بين البلدين، وهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون البحرية، ومذكرة تفاهم في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة.

عبد الله بن زايد ووزير خارجية مالطا يوقعان 3 مذكرات تفاهمhttps://t.co/H7ET9m9A1L@ABZayed pic.twitter.com/amARabtE6j — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 10, 2023

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