حمدان بن محمد: أيادي زايد امتد أثرها لتشمل الكثيرين بالعالم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن أيادي المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، امتد أثرها لتشمل الكثيرين بالعالم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».

وأضاف سموه: «في 19 رمضان من كل عام، نحتفي بسيرة ومسيرة من الخير والعطاء والجود والأيادي البيضاء التي امتد أثرها من أرض الإمارات، لتشمل الكثيرين حول العالم».

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