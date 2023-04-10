«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 8 محامين جدد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 8 محامين مواطنين جدد، إلى جانب قبول طلبات تجديد قيد مقدمة من 13 محامياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على شكوى واحدة ضد محامٍ، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما وافقت على طلب نقل القيد لجدول المحامين غير المشتغلين لمحامي مواطن، كما وافقت على طلب نقل القيد لجدول المحامين المشتغلين لمحامي مواطن.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية القاضي بوشعيب هجامي- محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني- محكمة أبوظبي التجارية، المستشار محمد ضويهر الكثيري– النيابة العامة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً للجنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز