حمد المنصوري: سيرة زايد العطرة مدرسة تتلمذنا فيها وتعلمنا حبّ الوطن

المصدر: دبي - البيان

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قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: في التاسع عشر من رمضان رحل عنّا المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. رحل عنّا جسداً، لكنه بقي فينا قيماً ومعاني ودلالات لا يمحوها الزمن.

وأضاف: لقد كانت سيرته العطرة هي المدرسة التي تتلمذنا فيها وتعلمنا حبّ الوطن، والتضحية من أجله، وتحدي المستحيل. خسرنا قائداً كبيراً، لكن الله أنعم علينا بقادة ساروا بإخلاص على نهج زايد، وبنوا على منجزات مرحلة التأسيس، وصولاً إلى ما نحن فيه اليوم من تقدم ونهضة تحاكي المستقبل، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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