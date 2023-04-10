طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وغائماً على بعض المناطق الغربية وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند الساعه 16:57 والمد الثاني عند الساعة 03:55 والجزر الأول عند الساعة 10:25 والجزر الثاني عند الساعة 21:24.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:46 والمد الثاني عند الساعة 00:28 والجزر الأول عند الساعة 19:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 19 80 30

دبي 35 21 80 35

الشارقة 36 18 85 30

عجمان 35 19 85 30

أم القيوين 36 18 80 35

رأس الخيمة 37 16 80 25

الفجيرة 31 21 75 25

العـين 37 19 85 20

ليوا 37 18 85 30

الرويس 33 18 80 30

السلع 34 18 80 35

دلـمـا 33 19 85 30

طنب الكبرى 33 18 85 35

طنب الصغرى 33 18 85 35

أبو موسى 33 18 85 30.

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