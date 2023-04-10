منصور بن زايد: زايد رسّخ قيم العطاء ومدّ يد العون لمختلف شعوب الأرض

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، أن المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، رسّخ قيّم العطاء ومدّ يد العون لمختلف شعوب الأرض.

وقال سموه في حسابه على تويتر" في يوم زايد للعمل الإنساني، نُخلّد إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد "طيّب الله ثراه"، الذي رسّخ قيّم الجود والعطاء ومدّ يد العون لمختلف شعوب الأرض.. مُواصلين السير على هذا النهج القويم في إمارات الخير والإحسان تحت قيادة سيّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد "حفظه الله".

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