«الإمارات للمزادات» شريك استراتيجي لحملة «وقف المليار وجبة»

المصدر: وام

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تشارك "الإمارات للمزادات" كشريك استراتيجي في حملة "وقف المليار وجبة" وذلك من خلال تنظيم مزادات "أنبل رقم" الخيرية للسنة الثالثة على التوالي لدعم حملات إطعام الطعام الرمضانية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لمكافحة الجوع حول العالم.

وهذا العام تدعم شركة "الإمارات للمزادات" حملة "وقف المليار وجبة"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، لتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، من خلال مزادي "أنبل رقم" الخيريين في دبي وأبوظبي.

رسوخ ثقافة العطاء

وقال سعادة عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة "الإمارات للمزادات": تجسد حملة (وقف المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حرص دولة الإمارات على تقديم المساعدة للمحتاجين حول العالم، كما تعبر عن القيم النبيلة التي غرسها الآباء المؤسسون منذ قيام الاتحاد، وهو ما تترجمه المبادرات الخيرية والإنسانية التي نشهدها كل عام في شهر رمضان الكريم وتصل آثارها الإيجابية إلى جميع القارات من دون تفرقة وتمييز.

وأضاف سعادة المناعي: نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع حملة "وقف المليار وجبة" من خلال تنظيم مزادات "أنبل رقم" الخيرية التي تدعم حملات إطعام الطعام لتحقيق أهدافها في مكافحة الجوع حول العالم، حيث تحظى هذه المزادات كل عام بإقبال واسع على المشاركة فيها لدعم الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات في مساعدة المحتاجين ومشاركة العالم في جهوده لمكافحة الجوع والقضاء عليه.

وتستكمل حملة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" النجاحات التي حققتها حملات إطعام الطعام السابقة والتي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020 بحملة 10 ملايين وجبة، وسجلت مساهمات فاقت المستهدف بـ 15.3 مليون وجبة، وحملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 التي ضاعفت عدد الوجبات التي وزعتها لتصل إلى ما يعادل 220 مليون وجبة، من خلال تبرعات 385 ألف متبرع من 51 جنسية، إضافة إلى حملة "مليار وجبة" في رمضان الماضي التي نجحت في تحقيق الهدف في أقل من شهر بمساهمات 320,868 متبرعاً، وتم توزيع الطعام في 50 دولة حول العالم.

وترسخ حملة "وقف المليار وجبة" المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، كما تجسد التزامها الثابت بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

تفاعل مجتمعي

وتكتسب حملة "وقف المليار وجبة"، منذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم زخماً متصاعداً وإقبالا مجتمعياً، وتواصل استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية، وهي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في حملة "وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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