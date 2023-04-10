مكتوم بن محمد: العدل أساس الحكم والجميع سواسية أمام القانون في دبي

المصدر: البيان

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اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إنشاء «هيئة المفوضين» في محكمة التمييز بدبي، مؤكداً سموه أن العدل أساس الحكم وأن الجميع سواسية أمام القانون في دبي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر "اعتمدت إنشاء "هيئة المفوضين" في محكمة التمييز بدبي بهدف توفير ضمانة للعدالة أمام المتقاضين وتسريع إجراءات التقاضي، حريصون على ضمان حقوق الناس وحرياتهم عبر قضاء عادل لتكون منظومتنا القضائية هي الأفضل على مستوى العالم، العدل أساس الحكم والجميع سواسية أمام القانون في دبي".

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