«عزيزي للتطوير العقاري» ترفع مساهمتها في «وقف المليار وجبة» إلى 100 مليون درهم

المصدر: وام

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رفعت شركة "عزيزي للتطوير العقاري" مساهمتها في حملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، 50 مليون درهم إضافية ليرتفع مجموع ما تبرعت به للحملة خلال أقل من أسبوعين إلى 100 مليون درهم، وهي تمثل أكبر مساهمة فردية في الحملة التي تهدف لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام.

وكانت شركة "عزيزي للتطوير العقاري" في مقدمة المساهمين في حملة "وقف المليار وجبة" مع بدء فتح باب التبرعات للأفراد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية ورواد العمل الخيري والإنساني مطلع شهر رمضان هذا العام، حيث تترجم هذه المساهمة السخية قيم العطاء الراسخة في دولة الإمارات، والاستجابة المجتمعية الشاملة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمساهمة في تدشين الصندوق الوقفي وإغاثة الملهوفين والمحتاجين حول العالم.

وتعهدت شركة "عزيزي للتطوير العقاري" بتقديم 100 مليون درهم خلال 5 سنوات، للإسهام في توفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم.

علامة فارقة

وقال مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "عزيزي للتطوير العقاري"، إن المبادرات الإنسانية الاستثنائية والمبتكرة، وحملة وقف المليار وجبة، تدشن منظومة مستدامة للتغيير الإيجابي، بما يسهم في تحسين جودة حياة البشر وصون الكرامة الإنسانية وتخفيف وطأة المعاناة في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وأضاف: تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن سقف العمل الخيري في الإمارات لا حدود له، وهو ما تترجمه حملة وقف المليار وجبة التي تعتبر علامة فارقة في المبادرات الخيرية والإنسانية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في خارطة العمل الإنساني والخيري على المستوى العالمي.

مأسسة الخير

وتنسجم الحملة مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى مأسسة العمل الخيري واستدامته، بما يعود بالخير على المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، ويقدم إطلاق صندوق وقف الطعام دعوة إماراتية مفتوحة إلى العالم من أجل توحيد الجهود لتحقيق الأمن الغذائي للشرائح الأقل حظاً باعتباره مفتاح الاستقرار الاجتماعي في جميع البلدان.

وتعتبر حملة "وقف المليار وجبة" نقلة نوعية في مجال العمل الخيري والإنساني، لاعتمادها مبدأ العمل الجماعي المنظم والتخطيط بعيد المدى، واستدامة المنفعة للمستفيدين، بما ينسجم مع الفلسفة الإماراتية في الإدارة، حيث يفتح الصندوق الوقفي الباب واسعاً أمام كل من يريد فعل الخير بشكل مستدام ومتنامٍ.

5 قنوات للمساهمة

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة ww.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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