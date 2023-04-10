محمد بن سعود: مدرسة عطاء من الإمارات إلى العالم

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة إن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام ذكرى عزيزة على قلوبنا نستذكر فيها مآثر ومناقب وأعمال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في مجالات الخير والعطاء بلا حدود على مدى عقود، وهو النهج نفسه الذي تسير عليه القيادة الرشيدة التي تمضي قدماً على طريق الخير والبذل لغير القادرين حول العالم دون تفرقة بسبب دين أو لون.

وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «نقف اليوم وقفة تأمل وتمعن في مسيرة زايد الخير لنستخلص منها العبر والدروس ونكتسب منها قيم البذل والعطاء من أجل الإنسان، وهي القيم التي أرساها، رحمه الله، خدمة للإنسانية جمعاء ليصبح رمزاً خالداً ورائداً للعطاء».

وأكد سموه في ختام كلمته أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أسس مدرسة العطاء التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم حاملة معها قيم الخير والإرادة الثابتة على رعاية الإنسان ودعمه أينما وُجِد، وهو ما جعل الإمارات في صدارة دول العالم مساهمة في مجالات العمل الإنساني.

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