حمدان بن زايد: الإمارات مثال يحتذى لغرس بذور الخير

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد في كل يوم أنها رائدة العمل الإنساني والتطوعي، وركيزة أساسية في التصدي للأزمات والكوارث، وتمتلك رؤية ثاقبة وقدرة كبيرة في التعامل مع الأحداث الطارئة والظروف المستجدة.

جهود

وأشار سموه إلى الجهود التي تبذلها الدولة حالياً للحد من التداعيات الإنسانية التي خلفتها كارثة الزلزال الأخير في سوريا وتركيا.

وأكد سموه أن الإمارات ستظل مصدر الهام لابتكار الحلول واتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة الأضرار التي تفرزها فداحة الكوارث الطبيعية والأزمات من حولنا، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن الإمارات وقيادتها الرشيدة تستلهم في هذا الصدد، العبر والدروس من المسيرة الإنسانية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتستصحب الإرث الغني من المبادرات التي وضعت الإمارات في مقدمة الدول المحبة للأخوة الإنسانية، وبفضل نهج زايد ورؤيته الثاقبة أصبحت الإمارات مثالاً يحتذى للساعين إلى غرس بذور الخير، ومبعث أمل للمهمشين والمشردين حول العالم .

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