هزاع بن زايد: زايد جعل العطاء ركناً من مجتمع الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي أنه في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر السيرة العطرة للوالد الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي جعل البذل والعطاء ركناً من أركان مجتمع ودولة الإمارات، وأضاف سموه: بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتواصل المسيرة وتظل أيادي الإمارات البيضاء ممدودة بالخير إلى العالم أجمع.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر السيرة العطرة للوالد الراحل الشيخ زايد الذي جعل البذل والعطاء ركناً من أركان مجتمع ودولة الإمارات، ومع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد تتواصل المسيرة وتظل أيادي الإمارات البيضاء ممدودة بالخير إلى العالم أجمع».

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