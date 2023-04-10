حمد الشرقي: زايد مصدر الخير والإنسانية للبشرية

المصدر: (الفجيرة - وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان أيقونة العطاء ومصدر الخير والإنسانية للبشرية كافة، حيث تحتفي الإمارات بهذا الإرث العظيم الذي أسسه حكيم العرب زايد الخير وغرس مبادئه ورؤيته التي تعكس قيم الإنسانية والتسامح والجود.

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كان أحد أهم رموز العمل الإنساني على الصعيدين العربي والعالمي، فقد لامست يده البيضاء كل محتاج وكانت له بمثابة النور الذي أضاء له الظلام، واليوم لا تخلو أرض إلا وتحمل في قلبها كرمه وعطاءه الذي كان كسحابة خير تمثلت في بناء الصروح الإنسانية من مساجد ومستشفيات ومراكز ثقافية وطبية وهذا يعكس حرص المغفور له على أن تكون دولة الإمارات رمزاً للخير في ساحة العطاء الإنساني وشتى مجالاته داخل الدولة وخارجها.

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