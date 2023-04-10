حاكم عجمان: «يوم زايد » تخليد لإرث المؤسس

المصدر: (عجمان - وام )

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قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولتنا وباني اتحادها ورافع علمها، سيبقى المدرسة التي نتعلم منها والقائد الاستثنائي والرمز الشامخ الخالد في قلوب الناس وذاكرة الوطن.

وأكد سموه في كلمة له في «يوم زايد للعمل الإنساني» أن هذا اليوم سيظل منارة مضيئة ومناسبة لاستذكار مآثر ومواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ميادين البذل والعطاء والعمل الإنساني على المستويين الداخلي والخارجي وتخليد إرث القائد المؤسس وتأكيد مواصلة نهجه في العطاء.

وأضاف سموه أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن حاكماً أو قائداً فحسب وإنما كان أباً وإنساناً عظيماً، وقلباً نابضاً بالحب والإنسانية أيضاً، وكان مجلسه مفتوحاً لجميع الناس الذين يفدون للسلام عليه والجلوس معه وكان رحمه الله سخياً يكرم الضيف، فهو معطاء بلا حدود، ويده ممدودة بلا أذى وبلا جحود يسمع مشكلات الناس ويحلها، يخرج من عنده المتخاصمون يغمرهم الرضا من أحكامه التي تميزت بالذكاء والحكمة والعدل.

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