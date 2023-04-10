سالم القاسمي: مناسبة خالدة للعطاء

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

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أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة أن أبناء الإمارات لا ينسون على مر الأعوام والعقود فضائل وإنجازات وعطاء مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الدولة وخدمة الوطن وتعزيز مكتسبات أبنائه ويعتبرون «القائد المؤسس» صاحب الدور الأكبر في ما وصلت إليه الإمارات من موقع ريادي على مستوى العالم تنموياً وحضارياً وخدمياً واقتصادياً متفوقة على كثير من دول العالم التي تفوقها عمراً وتاريخاً وتجارب وخبرات.

وأشار إلى الدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لمبادرة «يوم زايد للعمل الإنساني» جعلت منها مناسبة لإطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية.

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