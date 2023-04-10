خليفة بن طحنون: نهج زايد نموذج إنساني

المصدر: (أبوظبي - وام)

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قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً فريداً متكاملاً للعمل الإنساني أسسه وأرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال مبادراته الإنسانية التي امتدت لتشمل مختلف بقاع العالم.

وأضاف الشيخ خليفة بن طحنون في تصريح له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 من شهر رمضان من كل عام أن ما يميز العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة وجود سياسة أخلاقية ثابتة تنتهجها القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولا ترتبط بثقافة معينة أو دين أو منطقة جغرافية أو عرق ما جعل أيادي الدولة البيضاء تصل إلى المحتاجين أينما كانوا.

وأوضح أن الإمارات حرصت على العمل الإنساني وتحويله من ردة فعل وتعاطف إلى سلوك مؤسسي دائم لها، منوهاً إلى المبدأ التاسع من مبادئ الدولة للخمسين عاماً القادمة، وكون المساعدات الإنسانية الخارجية جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الإمارات والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة.

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