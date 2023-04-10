حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

المصدر: الظفرة - وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المهنئين بشهر رمضان الكريم، من أعيان وأبناء منطقة الظفرة، وذلك في قصر السِيف بمدينة الظنة.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات وأعيان وأبناء منطقة الظفرة، الذين صافحوا سموه مباركين له شهر الرحمة والمغفرة، ومتمنين لسموه موفور الصحة والسعادة ولقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة دوام الخير والعزة.

وقد بادلهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والخير والتقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة والعميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعدد من المسؤولين.

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