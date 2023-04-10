حاكما عجمان وأم القيوين يواصلان استقبال المهنئين برمضان

المصدر: عجمان، أم القيوين - وام

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واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين استقبال المهنئين بشهر رمضان.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، أمس، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من زاهر عبدالفاضل عجب، القنصل العام لجمهورية السودان ومن كبار المسؤولين، وأبناء القبائل وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليُمن، والبركات.

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً من اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول»، الذي قدم للسلام وتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

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