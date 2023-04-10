بحث التعاون بين شرطة دبي والقنصلية الأمريكية

المصدر: دبي- البيان

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التقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من كبار الضباط.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين شرطة دبي والقنصلية الأمريكية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، أن شرطة دبي، ومن خلال منظومتها، تعمل بشكل دائم على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات، بما فيها الجهات الدبلوماسية.

من جانبه، أشادت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالمستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات، والسمعة العالمية التي تحظى بها الإمارات في الأمن والأمان، متقدمةً بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على مستوى التعاون الدائم، والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

وأهدى معالي القائد العام لشرطة دبي، درعاً تذكارية لميجان جريجونيس بمناسبة الزيارة.

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