صلاح تهلك: دور خالد في دعم العمل الإنساني عالمياً

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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أكد صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني يسلط الضوء على مسيرة الخير والعطاء والمبادرات الإنسانية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والاحتفاء بدوره الخالد في دعم العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم.

وقال تهلك: نستذكر في يوم زايد للعمل الإنساني القيم والمبادرات الإنسانية التي رسخها والدنا القائد المغفور له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهذا اليوم رسالة وفاء وتقدير لا ينضب لدوره في بناء وطننا العزيز وترسيخ قواعد الرخاء والازدهار والتعليم والأمن والتعايش بسلام. وأكد تهلك أن المغفور له الشيخ زايد، يعد رمزاً للعطاء والخير وكان عوناً لكل محتاج في أي منطقة بالعالم وعوناً للأشقاء والأصدقاء بالإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم، وبفضل مبادراته الإنسانية احتلت الإمارات مكانة مرموقة على الساحة العالمية على مستوى العمل الخيري.

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