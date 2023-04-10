سعيد عبد الغفار: اسم الوالد اقترن بالأعمال الإنسانية في العالم

المصدر: دبي - البيان

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قال سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: نستذكر في يوم زايد للعمل الإنساني، القيم الإنسانية النبيلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتكون الإمارات نموذجاً يحتذى في مجال العطاء اللا محدود، وترتبط سمات الخير والعطاء والتسامح باسم الدولة من خلال قيادة حكيمة تؤمن بأن العطاء والتآخي الإنساني هما الركيزة الأساسية في التنمية وفي العلاقات مع مختلف الشعوب.

وأضاف: رسَّخ الشيخ زايد حضوره في ذاكرة الشعوب من خلال المبادرات الكثيرة التي أسهمت في مد ذراع الخير والعطاء إلى مختلف أنحاء العالم، وليقترن اسمه بالعديد من المشاريع والأعمال الإنسانية في عدد كبير من الدول، وتبقى ذكرى عطائه الطيب حاضرة في ذاكرة الإنسانية ،ومن خلال رؤى ودعم قيادتنا ستبقى الإمارات منارة للخير والعطاء لنحافظ على القيم التي ورثناها من أجدادنا.

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