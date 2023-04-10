سعيد حارب: زايد غرس فينا العطاء والخير والتعايش

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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قال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر دروس العطاء والخير والتسامح والخير والتعايش التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، ونجتهد لإحياء ذكراه ونسعى لإعلاء قيم الخير والعمل على نشر ثقافة العمل الإنساني بالمجتمع.

وأضاف: إن إرث الشيخ زايد يعد إرثاً عظيماً ليس للإمارات فقط وإنما للعالم، إذ كان له دور كبير في دعم العمل الإنساني والخيري في العالم، وقدم الكثير من الجهود الإنسانية والخيرية، واستطاع أن يجعل من الإمارات دولة مشرقة تعمل على خدمة الإنسانية، وهو من زرع في نفوسنا حب الخير ورسم لنا طريقه لنسير على دربه ونعمل على مساعدة الآخرين في مختلف بقاع العالم، ونحيي ذكراه بالأعمال الخيرية التي كانت عنواناً لحياته.

وأكد سعيد حارب أن العمل الإنساني ومفاهيم البذل والعطاء في الإمارات تمثل ترجمة حقيقية لفكر ورؤى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في التسامح والخير والتعايش والعطاء، لذا فالاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني يغرس مبادئ الشيخ زايد في نفوس أفراد المجتمع وفاءً للقائد المؤسس الذي أفنى عمره في بناء الوطن وترسيخ قواعد الرخاء والازدهار والتعليم والأمن، والتعايش بسلام في الوطن، وحوله واحة سلام وازدهار، ووضع نهجاً تسير عليه قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: نؤكد في مجلس دبي الرياضي التزامنا بتعزيز العمل الإنساني وتحفيز جميع الفئات على المشاركة في العمل الخيري، ونسعى جاهدين للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات للعمل الإنساني الريادي، ونتعهد بتكثيف جهودنا وإيصال رسالة العمل الإنساني النبيلة لأبعد الحدود. واختتم: يتزامن الحدث مع فعاليات دورة ند الشبا الأكبر من نوعها خلال رمضان كما أن المجلس شريك مع مؤسسة وطني الإمارات في تنظيم البصمة الرياضية تحت شعار«هذا ما كان يحبه زايد» والتي تأتي على نهج زايد من باب الوفاء للقائد المؤسس وللقيادة الرشيدة.

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