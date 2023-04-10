محمد بن هزام: محطة بارزة في تاريخنا

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة أن يوم زايد للعمل الإنساني علامة فارقة في تاريخ دولتنا، ومناسبة للاحتفال بما حققته الإمارات من إنجازات على صعيد العمل الإنساني، وفرصة لإطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية ترسيخاً لإرث زايد والسير على دربه في نشر العمل التطوعي والإنساني بأرقى صوره وتتويجاً لجهود الإمارات الخيرة ورسالتها الإنسانية.

وقال: نحتفل في دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، لأنه إحدى المحطات البارزة في تاريخنا، ومناسبة للاحتفاء بإنجازات رائد العمل الخيري والإنساني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسهمت مبادراته في مساعدة الشعوب من دون النظر إلى الاعتبارات العرقية والدينية والسياسية.

وأضاف: إن الإمارات مدت يد العون للمجتمعات المحتاجة، حيث لبّت حاجات الشعوب الفقيرة، وقدمت دعماً سخياً، ووضعت بصمتها في سجل التاريخ الإنساني أجمع، مؤكداً أن العمل الإنساني الذي وضع ركائزه المغفور له الشيخ زايد أصبح أسلوب حياة لدى شعب الإمارات، ونحن فخورون بهذه الثقافة التي تستمد قيمها من عمل الخير.

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