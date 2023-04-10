عبد الله الهاشمي: إرث متجدد من العطاء الإنساني

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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أكد اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف وعضو الاتحاد الآسيوي للغولف والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف، على أن يوم زايد للعمل الإنساني سيظل مناسبة خالدة تستلهم منها الأجيال قيماً أصيلة لإعلاء الكرامة الإنسانية ومد يد العون لكل محتاج في ربوع العالم، وأشار إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترك لنا إرثاً متجدداً من العطاء الإنساني نفاخر به العالم على مر العصور، وقدم نموذجاً عالمياً للعطاء الإنساني منذ انطلاق مسيرة دولة الإمارات في العام 1971 وسيظل عطاء الشيخ زايد، طيب الله ثراه، نبراساً تهتدي به البشرية، وراية خفاقة تنشر التسامح وتعلي من الكرامة الإنسانية.

وأضاف: إن نهج زايد في العمل الإنساني راسخ الجذور في دولة الإمارات إذ تحرص القيادة الرشيدة على ترسيخ هذا النهج وهو ما جعل الدولة منارة للعمل الإنساني، ورسمت ما تقدمه دولتنا من مساعدات ومعونات إنسانية وخيرية البسمة على وجوه مستحقيها.

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