ماجد سلطان: القيم الجميلة ثمرة بذرة الوالد المؤسس

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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قال ماجد سلطان المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، إن «يوم زايد للعمل الإنساني»، ليس مجرد يوم، ولكنه ذكرى تحيي العمل الخيري والقيم الجميلة التي زرع بذرتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأصبحت من خلالها الإمارات، نبراساً للأعمال الإنسانية في العالم.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي: إن القيادة الرشيدة للدولة، تسير الآن على درب الخير والعمل الإنساني، وتكمل البناء الذي وضع لبنته الأولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام، وبات عمل الخير هو الركيزة الأساسية في التنمية، وفي العلاقات مع مختلف الشعوب.

وأوضح أن الكثير من مبادرات الخير الموجودة في العالم الآن، يقترن اسمها باسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبدولة وقيادة الإمارات، وأصبح ذكرها مرتبطاً بذكر الإمارات وشعبها وقيادتها، مع حرص جميع من يعيش على أرض الدولة، على المساهمة في أعمال الخير والمبادرات الإنسانية الجميلة.

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